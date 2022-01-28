Макрон сьогодні поговорить із Зеленським після бесіди з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Раніше сьогодні він вже зідзвонювався з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Повідомляється, що Макрон більше години розмовляв по телефону з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала.
"Пізніше сьогодні ввечері, о 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом, - ред.), Макрон має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.
Нагадаємо, сьогодні російська сторона повідомила, що Путін і Макрон обговорювали так звані "гарантії безпеки", а також мирне врегулювання на Донбасі. У повідомленні Кремля окремий акцент зроблено на тому, що Путін заявив про необхідність налагодження прямого діалогу Києва з окупантами в Донецьку і Луганську для оформлення особливого статусу Донбасу.
Напередодні Зеленський говорив з президентом США Джо Байденом, під час дзвінка український президент заявив про готовність до нового саміту "нормандської четвірки".