Макрон сьогодні обговорить із Зеленським ситуацію на ЗАЕС, - Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявила канцелярія президента Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Телефонна розмова між двома лідерами відбудеться у вівторок, 16 серпня.

Нагадаємо, остання розмова двох лідерів відбулася 1 серпня. Переговори тривали півтори години.

Крім того, 16 липня Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драгі був з візитом у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.