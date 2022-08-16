ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон сьогодні обговорить із Зеленським ситуацію на ЗАЕС, - Єлисейський палац

Новость на русском →
Париж, Вівторок 16 серпня 2022 14:21
Макрон сьогодні обговорить із Зеленським ситуацію на ЗАЕС, - Єлисейський палац Фото: президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявила канцелярія президента Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Телефонна розмова між двома лідерами відбудеться у вівторок, 16 серпня.

Нагадаємо, остання розмова двох лідерів відбулася 1 серпня. Переговори тривали півтори години.

Крім того, 16 липня Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драгі був з візитом у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Запорожская АЭС Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого