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Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе

Новости » Политика     12.01.2020 - 19:55
Путин и Макрон обсудили конфликт на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президенты также обсудили ситуацию с Ираном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Также главы государств обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика украинского конфликта (на Донбассе, - ред.) и положение дел в Сирии", - указано в сообщении.

Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.

Напомним, ранее Путин во время совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, Меркель и президент России Владимир Путин 11 января проводили встречу, в ходе которой должны были также обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ПутинДонбассЭммануэль Макрон
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