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Макрон: санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, ЄС повинен знайти іншу

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Париж, Вівторок 25 травня 2021 19:12
Макрон: санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, ЄС повинен знайти іншу Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії вже не ефективна. Тому ЄС необхідно шукати інші важелі тиску.

Про це повідомляє видання Ouest France.

"Політика нарощування санкцій щодо Росії з довгострокових проблем більше не є ефективною", - заявив він.

Французький президент додав, що доручив підготовку доповіді, яка має визначити, якою має бути стратегія щодо РФ. Він заявив, що доповідь має бути підготовлена вже в червні.

"Ми знаходимося в момент істини у відносинах з Росією, який підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це всього лише крок", - заявив він.

Нагадавши, Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною.

Також він пообіцяв не допустити нових військових операцій на території України.

Раніше український посол Андрій Мельник вважає, що Путін маскує наміри, а Російська важка техніка залишається поблизу українського кордону.

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Макрон: санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, ЄС повинен знайти іншу
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