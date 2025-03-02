Макрон розповів про нову місію "заспокоїти стосунки" між Україною та США
Президент Франції Еммануель Макрон поставив собі за мету поновити діалог меж владою України та США попри сварку між лідерами двох держав Володимира Зеленського та Дональда Трампа у п'ятницю в Білому домі. Він впевнений, що відмежування від Києва не в інтересах Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрона для La Tribune Dimanche.
Описуючі у розмові з представниками ЗМІ емоційну бесіду між Трампом і Зеленським у п'ятницю в Овальному кабінеті французький президент зазначив, що "прес-конференція пішла не так".
При цьому Макрон не вважає, що такий "сюрреалістичний момент" є синонімом розриву у відносинах між країнами.
"Я думаю, що крім гніву, всім потрібно повернутися до спокою, до поваги і визнання, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що поставлено на карту, надто важливе", - наполягає він.
Також Макрон розповів, що поставив перед собою "нову місію" - це "заспокоїти стосунки" між лідерами України та США.
У п'ятницю ввечері президент Франції зателефонував українському та американському колегам.
"На ці теми краще мати стратегічну та конфіденційну дискусію, щоб просуватися вперед і з'ясовувати непорозуміння між людьми, але не при свідках", - зазначив Макрон.
Повідомляється, що Зеленський під час телефонної розмови з французьким лідером висловив бажання "відновити діалог" із Вашингтоном, зокрема, щодо контракту щодо корисних копалин, який він мав підписати у Вашингтоні.
Також Макрон висловив переконання, що у Штатів немає іншого виходу, як також відновити цей діалог.
"Очевидне призначення американців - бути на боці українців, я в цьому не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах", - наголосив він.
Коментуючі чутки, що Трамп може зараз більш прагнути укласти "перемир'я" з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж поважати старі цінності Америки, Макрон назвав це помилкою.
"Звичайно, ми всі згодні укласти мир. Але не може бути справедливого і тривалого миру, коли Україну покинуть", - акцентує увагу президент Франції.
Також Макрон запевняє, що якби Вашингтон погодився "підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України ", то його "здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня".
"Амбіції Дональда Трампа протилежні цьому", - вважає президент Франції.
Макрон також переконаний, що нині путінська Росія становить екзистенційну небезпеку для Європи як ніколи.
"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін, - ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут і в Європі. Він переконаний, що якщо господаря Кремля ніхто не зупинить, він обов'язково поїде до Молдови і, можливо, далі до Румунії", - висловився французький лідер.
Також Макрон наголошує, що "на карту поставлена наша безпека".
Попри усі перешкоди, президент Франції залишається переконаним, що шлях до "міцного та тривалого миру" все ще можливий. Макрон не відмовився від ідеї, розробленої разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо розгортання європейських військ, які б запропонували гарантії безпеки для України.
Також повідомлялося, що раніше президент Франції Макрон не погодився зі словами Трампа про те, що нібито Зеленський "грає у Третю світову війну". Він наголосив, що це робить російський диктатор Путін.
Детальніше про "сварку року", які наслідки конфлікту Зеленського і Трампа, та чи врятує ситуацію Європа - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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