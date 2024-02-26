Два фактори. Зеленський пояснив, від чого залежить закінчення війни з Росією

Закінчення війни України з Росією прямо залежить від співпраці та рішучості цивілізованих країн проти агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні, 26 лютого, взяв участь у роботі спецсаміту у Парижі, який організував президент Франції Еммануель Макрон. На зустрічі обговорювали все, що посилює Європу, зокрема арсенали, здатність виробляти зброю, постачання для України та безперервність підтримки.

Зеленський наголосив, що всі дії Європи для захисту від російської агресії додають народам реальної безпеки на десятиліття вперед.

"Бо кожна з російських втрат і кожен з російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи і взагалі вільний світ - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", - зазначив президент.

Спецсаміт у Парижі

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон збирає близько 20 європейських лідерів у Парижі.

Таку зустріч організували через ескалацію російської агресії протягом останніх тижнів.

Головною метою було "розбити ідею російського диктатора Володимира Путіна, що він перемагає у війні проти України".