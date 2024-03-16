Макрон роз'яснив позицію щодо військ в Україні: не виступаю з наступальними ініціативами

Разом з тим він зазначив, що підтримка України має продовжуватися, і у нього "немає жодної наївності щодо Кремлівського режиму".

"Наша мета - Росія не повинна перемогти. Але наша мета також - це повернути мир в Європу. Для того, щоб вийти на результат цієї мети, ми не можемо йти шляхом ескалації, бо нам не потрібна ще одна війна", - сказав Макрон.

Проте, додав французький президент, у Парижі "готові сказати, що у нас немає лімітів і ми будемо реагувати залежно від того, як буде реагувати Росія".

"І українці в певний момент повинні мати сильну позицію ,коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але зараз я не виступаю з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності", - констатував Макрон.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Додамо, що 14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.