Макрон разъяснил позицию по войскам в Украине: не выступаю с наступательными инициативами

Вместе с тем он отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, и у него "нет никакой наивности по Кремлевскому режиму".

"Наша цель - Россия не должна победить. Но наша цель также - это вернуть мир в Европу. Для того, чтобы выйти на результат этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война", - сказал Макрон.

Однако, добавил французский президент, в Париже "готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия".

"И украинцы в определенный момент должны иметь сильную позицию, когда они будут вести переговоры об установившемся мире. Но сейчас я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", - констатировал Макрон.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может перебросить своих военных в Украину в случае, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Добавим, что 14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он отметил, что такой вариант не исключают.