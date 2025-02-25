Макрон розповість лідерам ЄС про переговори з Трампом

Саміт ЄС

Спеціальний саміт ЄС щодо України відбудеться 6 березня, і лідери блоку продовжують шукати спільну позицію щодо майбутнього мирного процесу.

Європейська рада також планує обговорити можливість участі свого представника в майбутніх переговорах щодо війни. Кошта заявив, що Європа вітає дипломатичні зусилля Трампа, але наголосив, що рішення про мирні перемовини залежить виключно від України.

Кошта наголосив, що ця війна не тільки про Україну, а й про європейську безпеку. Тому Європа має бути представлена на переговорах.