Макрон расскажет лидерам ЕС о переговорах с Трампом

Саммит ЕС

Специальный саммит ЕС по Украине состоится 6 марта, и лидеры блока продолжают искать общую позицию относительно будущего мирного процесса.

Европейский совет также планирует обсудить возможность участия своего представителя в будущих переговорах по войне. Кошта заявил, что Европа приветствует дипломатические усилия Трампа, но подчеркнул, что решение о мирных переговорах зависит исключительно от Украины.

Кошта отметил, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности. Поэтому Европа должна быть представлена на переговорах.