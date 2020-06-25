Макрон и Путин обсудят вопросы безопасности в Украине

Встреча состоится в формате видеоконференции
Завтра, 26 июня, президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин проведут видеоконференцию. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили в пресс-службе Макрона, сейчас в кризисных ситуациях необходимо достичь прогресса.
"Необходим дальнейший прогресс по повестке дня, что касается кризисов, особенно в Украине", - сказано в заявлении Елисейского дворца.
Кроме того, Макрон ранее призвал Европу пересмотреть стратегическое партнерство с Россией. Он считает, что политика Москвы за последние годы не привела к успеху.
Напомним, Макрон и Путин уже обсуждали войну на Донбассе в ходе телефонного разговора
Также до пандемии коронавируса Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией.
Автор: Андрей Козловский