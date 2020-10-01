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Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Автор: Андрей Козловский

Президент Франции Эммануэль Макрон второй раз за месяц провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ведомстве отметили, что в ходе разговора рассмотрели взаимодействие в формате Минской группы ОБСЕ. Путин и Макрона также призвали Азербайджан и Армению к скорейшему и полному прекращению огня.

Политики сошлись во мнении, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили события в Беларуси, однако в Кремле деталей разговора не уточняют.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что урегулировать конфликт Армении и Азербайджана без России невозможно.

Кроме того, президент Франции заявил, что сотрудничество с Россией необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.

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