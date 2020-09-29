Для мира в Европе необходимо сотрудничество с Россией, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сотрудничество с Россией необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе. Он считает, что жить так, словно Европа - далеко удаленный от России остров - нельзя.

Об этом он сказал во время визита в Литву, сообщает Delfi.

Он выступает за восстановление сотрудничества, доверия, которое не допускает нарастания напряженности.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон.

Напомним, Макрон ранее пытался убедить Путина прекратить ведение огня из-за коронавируса.

Он также говорил, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией. По его словам, "если ждать решения всех замороженных конфликтов", то не хватит времени.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.