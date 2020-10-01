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Макрон і Путін обговорили ситуацію в Карабасі

Автор: Андрій Козловський

Президент Франції Емманюель Макрон вдруге за місяць провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Вони обговорили різке загострення обстановки в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

У відомстві відзначили, що в ході розмови було розглянуто взаємодію в форматі Мінської групи ОБСЄ. Путін і Макрон також закликали Азербайджан та Вірменію до якнайшвидшого і повного припинення вогню.

Політики зійшлися на думці, що врегулювати збройний конфлікт можна тільки політико-дипломатичними методами.

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Крім того, лідери двох країн обговорили події в Білорусі, однак у Кремлі деталей розмови не уточнюють.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявляв, що врегулювати конфлікт Вірменії та Азербайджану без Росії неможливо.

Крім того, президент Франції заявив, що співпраця з Росією необхідна для досягнення довгострокового миру в Європі.

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Новини України Еммануель Макрон