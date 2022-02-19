Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они запланированы на выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Отмечается, что в субботу Макрон проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В воскресенье запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.