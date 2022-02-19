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Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они запланированы на выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что в субботу Макрон проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В воскресенье запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.

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