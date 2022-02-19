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Макрон проведе переговори з Зеленським і Путіним

Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести телефонні переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Вони заплановані на вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відзначається, що в суботу Макрон проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.

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