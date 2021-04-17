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Макрон призывает мир провести четкую "красную линию" с Россией

Автор: Наталья Скороход

Международное сообщество должно провести "четкую красную линию" с Россией и ввести санкции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает CBCnews.

Напомним, президент Франции планирует переговоры с Путиным. Речь будет идти об Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский, Макрон и Меркель провели переговоры и призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма.

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