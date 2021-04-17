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Макрон закликає світ провести чітку "червону лінію" з Росією

Автор: Наталья Скороход

Міжнародне співтовариство повинне провести чітку червону лінію" з Росією і ввести санкції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє CBCnews.

Нагадаємо, президент Франції планує переговори з Путіним. Мова буде йти про Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський, Макрон і Меркель провели переговори та закликали Росію відвести війська від кордону України й Криму.

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