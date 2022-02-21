Макрон призвал ввести санкции и созвать Совбез ООН после признания "ЛДНР"

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента Российской Федерации признать "ЛДНР". Он призвал ввести санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Также Макрон предложил созвать Совбез ООН.
"Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совета безопасности ООН, а также принятия адресных европейских санкций", - заявил Макрон.
Ранее Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности страны.
Накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что признает "ЛДНР". То же самое глава Кремля сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу.