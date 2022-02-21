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Макрон призвал ввести санкции и созвать Совбез ООН после признания "ЛДНР"

Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента Российской Федерации признать "ЛДНР". Он призвал ввести санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Также Макрон предложил созвать Совбез ООН.

"Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совета безопасности ООН, а также принятия адресных европейских санкций", - заявил Макрон.

Ранее Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности страны.

Накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что признает "ЛДНР". То же самое глава Кремля сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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