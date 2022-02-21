Макрон закликав ввести санкції і скликати Радбез ООН після визнання "ЛДНР"

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента Російської Федерації визнати "ЛДНР". Він закликав ввести санкції проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Також Макрон запропонував скликати Радбез ООН.
"Це явне одностороннє порушення міжнародних зобов'язань Росії і посягання на суверенітет України. Воно вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН, а також прийняття адресних європейських санкцій", - заявив Макрон.
Раніше Макрон скликав Раду з оборони та національної безпеки країни.
Напередодні Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. В ході бесіди російський лідер заявив, що визнає "ЛДНР". Те ж саме глава Кремля сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.