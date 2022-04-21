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Макрон призвал Россию разрешить гражданским покинуть Мариуполь

Фото: Эммануэль Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Антон Федорцив

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с призывом уважать международное гуманитарное право и прекратить блокаду украинского Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter президента.

Макрон заявил, что ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается. Гражданские стали бесправными заложниками армии РФ.

"Десяти тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", – написал президент.

Сегодня попытка эвакуировать гражданских из Мариуполя провалилась. Российские оккупанты в очередной раз сорвали создание гуманитарного коридора из города.

Напомним, что секретарь СНБО разоблачил планы РФ по созданию концлагерей для украинцев.

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