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Путин и Шойгу планировали концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 22:11
Путин и Шойгу планировали концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России. Глава Кремля Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Западной Сибири.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"Задача русинской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину", - пишет Данилов.

В то же время Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, заставляя их строить новые города.

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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