Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации российской стороны, в ходе беседы президенты также обсудили экспорт зерна из черноморских портов. Сообщается, что правительства двух стран намерены продолжить диалог по всем затронутым вопросам.

Напомним, что вчера президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. В ходе беседы политики обсудили войну в Украине.

Ранее также стало известно, что вчера Зеленский созвонился с Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.

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