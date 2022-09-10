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Макрон и Трасс впервые созвонились и обсудили войну в Украине

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Париж, Суббота 10 сентября 2022 22:10
Макрон и Трасс впервые созвонились и обсудили войну в Украине Фото: Макрон и Трасс по телефону обсудили войну в Украине (zsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. В ходе беседы политики обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Франции Эммануэля Макрона.

"Связи между нашими народами исторические. Мы их усилим. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут среди наших общих приоритетов", - подчеркнул президент Франции.

Ранее также стало известно, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.

Также мы сообщали, что новый премьер-министр Британии Лиз Трасс приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трасс. Стороны обсудил гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

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