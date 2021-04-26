Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и отвод российских войск от границы Украины.
Об этом сообщило издание Le Figaro.
По информации издания, Макрон призвал Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной, эффективно отведя войска и тяжелую технику от украинской границы, подтвердив стремление к прекращению огня на Донбассе и возобновив диалог.
Также Макрон выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского политзаключенного Алексея Навального, которого удерживают в колонии, а также заявил о поддержке европейских партнеров после высылки Россией чешских и итальянского дипломатов.
Напомним, недавно Макрон встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже. К их разговору по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Говорили об обострении конфликта на Донбассе и стягивании российских войск к границе Украины.
После этого российское Минобороны объявило об отводе своих войск от границы Украины.
В то же время украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.