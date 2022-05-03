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Макрон призвал Путина разрешить продолжение эвакуации из "Азовстали"

Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ситуация в заблокированном войсками РФ Мариуполе оказалась в центре разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Французский президент попросил Путина "разрешить продолжить эвакуацию с территории завода "Азовсталь". Тема гражданских в Мариуполе стала предметом первого с 29 марта разговора Макрона с хозяином Кремля.

Лидеры двух государств во время телефонной беседы сперва обменялись мнениями. Затем президент Франции призвал РФ предоставить разрешение на продление эвакуационной операции с "Азовстали", начавшейся при посредничестве гуманитарных организаций несколько дней назад.

Макрон в разговоре с Путиным сделал упор на международном гуманитарном праве. Кроме того, он "призвал Россию выполнить свои обязательства постоянного члена Совбеза ООН, положив конец этой разрушительной агрессии".

К слову, президент Макрон якобы тайно встретился с экс-президентом Саркози перед звонком Путину.

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АзовстальВладимир ПутинФранцияРоссийская ФедерацияУкраинаМариупольЭммануэль МакронВойна России против Украины