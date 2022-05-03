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Макрон закликав Путіна дозволити продовження евакуації з "Азовсталі"

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ситуація у заблокованому військами РФ Маріуполі опинилася в центрі розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Французький президент попросив Путіна "дозволити продовжити евакуацію з території заводу "Азовсталь". Тема цивільних у Маріуполі стала предметом першої з 29 березня розмови Макрона з господарем Кремля.

Лідери обох держав під час телефонної бесіди спершу обмінялися думками. Потім президент Франції закликав РФ надати дозвіл на продовження евакуаційної операції з "Азовсталі", що розпочалася за посередництва гуманітарних організацій кілька днів тому.

Макрон у розмові з Путіним зробив акцент на міжнародному гуманітарному праві. Окрім того, він "закликав Росію виконати свої зобов'язання постійного члена Ради безпеки ООН, поклавши край цій руйнівній агресії".

До слова, президент Макрон нібито таємно зустрівся з екс-президентом Саркозі перед дзвінком до Путіна.

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АзовстальВолодимир ПутінФранціяРосійська ФедераціяУкраїнаМаріупольЕммануель МакронВійна Росії проти України