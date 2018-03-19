Макрон призвал Путина "пролить свет" на обстоятельства дела об отравлении Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его "пролить свет" на обстоятельства дела об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Президент Республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, и вернуть твердый контроль над программами, которые не были объявлены в Организации по запрещению химического оружия", - заявил он.

Кроме того, Макрон проинформировал президента России о мерах, принятых для обеспечения безопасности граждан Франции.

Макрон также подтвердил свою убежденность в том, что прочное сотрудничество между Европой и Россией необходимое для безопасности европейского континента.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России. Поводом к подобному заявлению стало отравление Скрипаля.

"Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной. Мы готовы ответить в любой момент, если на члена Альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель - деэскалация", - заявил Столтенберг.