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Макрон закликав Путіна "пролити світло" на обставини справи про отруєння Скрипаля

НовиниПолітика    19.03.2018 - 16:58
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/worldeconomicforum)

Макрон провів телефонну розмову з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його "пролити світло" на обставини справи про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

"Президент Республіки закликав російську владу пролити світло на обставини, пов'язані з неприйнятним нападом у Солсбері, і повернути твердий контроль над програмами, які не були оголошені в Організації по забороні хімічної зброї", - заявив він.

Крім того, Макрон поінформував президента Росії про заходи, вжиті для забезпечення безпеки громадян Франції.

Макрон також підтвердив свою переконаність у тому, що міцне співробітництво між Європою і Росією необхідне для безпеки європейського континенту.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО слід збільшити оборонний потенціал і підвищити готовність до активних дій через зростаючої агресії і непередбачуваності Росії. Приводом до такої заяви стало отруєння Скрипаля.

"Росія стає все більш непередбачуваною і все більш агресивною. Ми готові відповісти в будь-який момент, якщо на члена Альянсу нападуть. Ми хочемо переконливу політику стримування. Ми не хочемо війни. Наша мета - деескалація", - заявив Столтенберг.

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Теги: Володимир Путін, Російська Федерація, Еммануель Макрон
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