UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

Автор: Александр Мороз

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Путин объяснил, что не одобрял инициативу Госдумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина, - ред.) не выполнять просьбу Государственной думы", - заявил представитель Елисейского дворца.

Также по его словам, Путин объяснил Макрону, что инициатива российского парламента не была им одобрена.

Напомним, сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Сам он сегодня дал уклончивый ответ на вопрос, планирует ли он выполнить данную просьбу, и заявил, что "сделает все необходимое" для решения проблем Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДНРЛНРЭммануэль Макрон