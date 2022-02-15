Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Путин объяснил, что не одобрял инициативу Госдумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина, - ред.) не выполнять просьбу Государственной думы", - заявил представитель Елисейского дворца.
Также по его словам, Путин объяснил Макрону, что инициатива российского парламента не была им одобрена.
Напомним, сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".
Сам он сегодня дал уклончивый ответ на вопрос, планирует ли он выполнить данную просьбу, и заявил, что "сделает все необходимое" для решения проблем Донбасса.