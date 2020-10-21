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Макрон призвал Путина помочь бороться с терроризмом

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора Макрон попросил Путина помочь в борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает Le Figaro.

Телефонный разговор между лидерами Франции и России состоялся вечером 20 октября, спустя несколько дней после убийства французского учителя под Парижем, которое совершил россиянин чеченского происхождения.

"Эммануэль Макрон пожелал укрепления франко-российское сотрудничества в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией", - сообщили в Елисейском дворце.

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Со своей стороны Путин выразил соболезнование по поводу теракта.

"В этом контексте стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", - добавили в Кремле.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Нападавшим оказался 18-летний чеченец из Москвы. Его застрелили.

Ранее Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

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Новости Украины Владимир ПутинЭммануэль МакронТерроризм