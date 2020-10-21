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Макрон закликав Путіна допомогти боротися з тероризмом

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови Макрон попросив Путіна допомогти в боротьбі з тероризмом.

Про це повідомляє Le Figaro.

Телефонна розмова між лідерами Франції та Росії відбувся ввечері 20 жовтня, через кілька днів після вбивства французького вчителя під Парижем, який скоїв росіянин чеченського походження.

"Еммануель Макрон побажав зміцнення франко-російської співпраці в боротьбі з тероризмом і нелегальною імміграцією", - повідомили в Єлисейському палаці.

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Зі свого боку Путін висловив співчуття з приводу теракту.

"У цьому контексті сторони підтвердили взаємну зацікавленість в активізації спільних зусиль по боротьбі з тероризмом і розповсюдженням екстремістської ідеології", - додали в Кремлі.

Нагадаємо, 16 жовтня в передмісті Парижа сталося вбивство вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Нападником виявився 18-річний чеченець з Москви. Його застрелили.

Раніше Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

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Новини України Володимир ПутінЕммануель МакронТероризм