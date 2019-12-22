Макрон призвал противников пенсионной реформы прекратить акции на праздники

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал противников пенсионной реформы приостановить акции протеста на время рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, французский президент предложил демонстрантам заключить перемирие с правительством и приостановить акции протеста. Макрон добавил, что право на протест является законным и защищено конституцией, но иногда необходимо сделать перерыв.

"Право на протест является законным и защищено конституцией, но я считаю, что в жизни есть моменты, когда нужно заключить перемирие из уважения к семьям и семейной жизни", - подчеркнул он.

Напомним, ранее французские профсоюзы после провала переговоров с правительством объявили о продолжении забастовок против пенсионной реформы на рождественские праздники. Профсоюзы решили провести больше забастовок и демонстраций 9 января.

Как известно, французские профсоюзы устраивают протесты из-за пенсионной реформы, которая предусматривает пересмотр действующей системы, при которой представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.

Кроме того, недавно во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставку комиссара связывают с невозможностью властей отменить пенсионную реформу, из-за которой во Франции начались массовые забастовки.