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Макрон призвал оберегать леса по-новому и восстанавливать сгоревшие насаждения

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Париж, Четверг 21 июля 2022 06:44
Макрон призвал оберегать леса по-новому и восстанавливать сгоревшие насаждения Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция запускает новый национальный проект по восстановлению лесов. Также страна намерена изменить подходы к сбережению своих лесных площадей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Monde.

"Мы должны перестраивать, выращивать и оберегать леса по новым правилам. Мы собираемся сделать это в рамках большого национального проекта с Национальным управлением лесного хозяйства, чтобы восстановить утраченные посадки", – заявил Макрон.

По его словам, владельцы разрушенных в результате лесных пожаров кемпинги получат государственную компенсацию для скорейшего восстановления их объектов.

Ранее мы писали, что рекордная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции.

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