Макрон призвал оберегать леса по-новому и восстанавливать сгоревшие насаждения

Франция запускает новый национальный проект по восстановлению лесов. Также страна намерена изменить подходы к сбережению своих лесных площадей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Monde .

"Мы должны перестраивать, выращивать и оберегать леса по новым правилам. Мы собираемся сделать это в рамках большого национального проекта с Национальным управлением лесного хозяйства, чтобы восстановить утраченные посадки", – заявил Макрон.

По его словам, владельцы разрушенных в результате лесных пожаров кемпинги получат государственную компенсацию для скорейшего восстановления их объектов.