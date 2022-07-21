Макрон призвал оберегать леса по-новому и восстанавливать сгоревшие насаждения
Франция запускает новый национальный проект по восстановлению лесов. Также страна намерена изменить подходы к сбережению своих лесных площадей.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Monde.
"Мы должны перестраивать, выращивать и оберегать леса по новым правилам. Мы собираемся сделать это в рамках большого национального проекта с Национальным управлением лесного хозяйства, чтобы восстановить утраченные посадки", – заявил Макрон.
По его словам, владельцы разрушенных в результате лесных пожаров кемпинги получат государственную компенсацию для скорейшего восстановления их объектов.
Ранее мы писали, что рекордная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции.
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