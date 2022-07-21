ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон закликав оберігати ліси по-новому і відновлювати згорілі насадження

Новость на русском →
Париж, Четвер 21 липня 2022 06:44
Макрон закликав оберігати ліси по-новому і відновлювати згорілі насадження Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція запускає новий національний проект з відновлення лісів. Також країна має намір змінити підходи до заощадження своїх лісових площ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням Le Monde.

"Ми повинні перебудовувати, вирощувати і оберігати ліси за новими правилами. Ми збираємося зробити це в рамках великого національного проекту з Національним управлінням лісового господарства, щоб відновити втрачені посадки", – заявив Макрон.

За його словами, власники зруйнованих в результаті лісових пожеж кемпінги отримають державну компенсацію для якнайшвидшого відновлення їх об'єктів.

Раніше ми писали, що рекордна спека в Європі призвела до масштабних лісових пожеж з сотнями жертв. Люди змушені евакуюватися зі своїх будинків в Іспанії, Португалії, Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Пожежа
NEWS
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень