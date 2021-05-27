Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

"Стоя здесь сегодня со смирением и уважением рядом с вами, я осознал нашу ответственность", - заявил Макрон в своей речи на Мемориале геноцида в Кигали, где похоронены более 250 000 представителей народа тутси.

Он добавил, что Франция обязана признать "страдания, которые она причинила руандийскому народу, слишком долго храня молчание об истине". При этом он подчеркнул, что Франция не была соучастницей геноцида.

Отметим, Руанда неоднократно обвиняла Францию ​​в соучастии в геноциде 1994 года, в результате которого погибли около 800 000 человек, в основном тутси и хуту. В отчете французской комиссии говорится, что официальные лица несут большую ответственность за то, что не предвидели геноцид, поскольку их "ослепили колониальные настроения".

Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против народа тутси, произошел в июле 1994 года. Массовое убийство было осуществлено по приказу правительства хуту, по разным оценкам, погибли до 1 млн человек - около 20% населения страны. Геноцид был спланирован политической элитой Руанды и осуществлялся армией, жандармерией и поддерживаемыми властями группировками.