Макрон предложил Путину провести встречу в нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии предложил провести в июле встречу в нормандском формате. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, Макрон сообщил, что буквально через несколько недель состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел.

"Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - сказал Макрон.

Как сообщало РБК-Украина, посол Франции в России Сильви Берманн сообщила, что на полях саммита "Большой двадцатки" в Японияи президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с российским лидером Владимиром Путиным подготовку саммита в нормандском формате по Донбассу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.

Отметим, в последний раз лидеры стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина и Россия) проводили встречу в 2016 году в Берлине.