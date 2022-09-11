ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС

Новость на русском →
Париж, Неділя 11 вересня 2022 17:26
Макрон подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС Фото: президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремль.

За інформацією російської сторони, в ході бесіди президенти також обговорили експорт зерна з чорноморських портів. Повідомляється, що уряди двох країн мають намір продовжити діалог з усіх порушених питань.

Нагадаємо, що вчора президент Франції Еммануель Макрон провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ліз трас. В ході бесіди політики обговорили війну в Україні.

Раніше також стало відомо, що вчора Зеленський зідзвонився з Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Еммануель Макрон Франція Російська Федерація
NEWS
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі