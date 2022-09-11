Макрон подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремль.

За інформацією російської сторони, в ході бесіди президенти також обговорили експорт зерна з чорноморських портів. Повідомляється, що уряди двох країн мають намір продовжити діалог з усіх порушених питань.

Нагадаємо, що вчора президент Франції Еммануель Макрон провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ліз трас. В ході бесіди політики обговорили війну в Україні.

Раніше також стало відомо, що вчора Зеленський зідзвонився з Макроном. В ході бесіди глава держави ознайомив французького колегу з ходом бойових дій.

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