Макрон объяснил, в каких случаях Франция не передаст оружие Украине
Франция ни за что не согласится на подрыв боеспособности своей армии для поставок оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, приводимое TF1.
"Мы никогда не пойдем на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан", - сказал он.
По словам Макрона, Франция не сможет поставлять еще больше оружия в Украину, поскольку тогда страна станет уязвимой для возможного врага.
"Мы также никогда не поставим такое оружие, которое бы сделало нас стороной конфликта в результате его использования для нападений на российскую территорию", - сообщил президент Франции.
Макрон добавил, что сейчас идет работа над тем максимумом, который его страна может предоставить Украине. Недавно в Украину были направлены дополнительные объемы оружия. Однако Франция будет учитывать эти два ограничения.
Напомним, что большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружения для передачи Украине.
Франция передала Украине три разборных моста, которые будут использованы для восстановления поврежденной инфраструктуры.
В Украину прибыла еще одна реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU. Ее передала Франция.
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