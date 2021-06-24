Макрон пояснил, почему Путина нужно пригласить на саммит ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что поддержал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит глав государства ЕС из-за необходимости отстаивания европейских интересов.
Об этом Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита Евросоюза.
"Мы признаем существование диалога с Москвой, который необходим для стабильности на Европейском континенте. Мы должны реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай", - сказал Макрон.
При этом он напомнил о встрече президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве. Макрон также отметил, что Франция уже два года поддерживает идею встречи лидеров Евросоюза и России.
"Надеюсь, что в условиях абсолютной европейской координации у нас получится провести этот амбициозный диалог", - резюмировал французский лидер.
Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.
Отметим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, если на нем будет присутствовать Путин.