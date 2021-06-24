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Макрон пояснил, почему Путина нужно пригласить на саммит ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что поддержал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит глав государства ЕС из-за необходимости отстаивания европейских интересов.

Об этом Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита Евросоюза.

"Мы признаем существование диалога с Москвой, который необходим для стабильности на Европейском континенте. Мы должны реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай", - сказал Макрон.

При этом он напомнил о встрече президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве. Макрон также отметил, что Франция уже два года поддерживает идею встречи лидеров Евросоюза и России.

"Надеюсь, что в условиях абсолютной европейской координации у нас получится провести этот амбициозный диалог", - резюмировал французский лидер.

Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.

Отметим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, если на нем будет присутствовать Путин.

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саммитЕвросоюзВладимир Путин