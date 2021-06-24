Макрон пояснил, почему Путина нужно пригласить на саммит ЕС

Об этом Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита Евросоюза .

"Мы признаем существование диалога с Москвой, который необходим для стабильности на Европейском континенте. Мы должны реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай", - сказал Макрон.

При этом он напомнил о встрече президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве. Макрон также отметил, что Франция уже два года поддерживает идею встречи лидеров Евросоюза и России.

"Надеюсь, что в условиях абсолютной европейской координации у нас получится провести этот амбициозный диалог", - резюмировал французский лидер.