RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Макрон пояснив, чому Путіна потрібно запросити на саміт ЄС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що підтримав ініціативу канцлера Німеччини Ангели Меркель запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт глав держави ЄС через необхідність відстоювання європейських інтересів.

Про це Еммануель Макрон заявив перед початком саміту Євросоюзу.

"Ми визнаємо існування діалогу з Москвою, який необхідний для стабільності на європейському континенті. Ми повинні реагувати на дії Росії відповідно до закону і розбирати кожен конкретний випадок", - сказав Макрон.

При цьому він нагадав про зустріч президента США Джо Байдена з Путіним у Женеві. Макрон також зазначив, що Франція вже два роки підтримує ідею зустрічі лідерів Євросоюзу і Росії.

"Сподіваюся, що в умовах абсолютної європейської координації у нас вийде провести цей амбітний діалог", - резюмував французький лідер.

Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Зазначимо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, якщо на ньому буде присутній Путін.

Читайте РБК-Україна в Google News
СамітЕвросоюзВолодимир Путін