ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС, куда предложили пригласить Путина

Новина українською →
Брюссель, Четверг 24 июня 2021 14:53
Премьер Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС, куда предложили пригласить Путина Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, на который канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента РФ Владимира Путина. Решение главы нидерландского правительства связано с причастностью России к катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом Марк Рютте сообщил перед началом заседания Евросовета.

"Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера (Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным как (представитель - ред.) Евросоюза", - сказал Рютте по прибытии на заседание Евросовета.

Как пояснил журналист нидерландского издания Trouw Кристоф Шмидт, такое решение Рютте связано с причастностью России к катастрофе MH17 на Донбассе.

Напомним, вчера, 23 июня, Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Ангелы Меркель пригласить на саммит глав государства ЕС Владимира Путина. Ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз Нидерланды саммит
NEWS
Вакцинация рабочих коллективов: за два дня сделали почти 6 тысяч прививок
Вакцинация рабочих коллективов: за два дня сделали почти 6 тысяч прививок
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ