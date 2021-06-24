Премьер Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС, куда предложили пригласить Путина
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите Евросоюза, на который канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента РФ Владимира Путина. Решение главы нидерландского правительства связано с причастностью России к катастрофе MH17 на Донбассе.
Об этом Марк Рютте сообщил перед началом заседания Евросовета.
"Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера (Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным как (представитель - ред.) Евросоюза", - сказал Рютте по прибытии на заседание Евросовета.
Как пояснил журналист нидерландского издания Trouw Кристоф Шмидт, такое решение Рютте связано с причастностью России к катастрофе MH17 на Донбассе.
Напомним, вчера, 23 июня, Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Ангелы Меркель пригласить на саммит глав государства ЕС Владимира Путина. Ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.