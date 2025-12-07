UA

Макрон повідомив Зеленському про важливі рішення після переговорів у Китаї

Фото: Зеленський і Макрон (president.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасія

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський обговорили міжнародні заходи деескалації та припинення вогню, координуючи зусилля з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Франції Еммануеля Макрона в мережі Х.

Франція націлена на співпрацю з усіма сторонами конфлікту з метою напрацювання заходів деескалації та запровадження припинення вогню. Під час телефонної розмови Еммануель Макрон поділився з Володимиром Зеленським результатами своїх міжнародних переговорів, включно із зустрічами в Китаї, наголосивши на готовності країни до конструктивної взаємодії для стабілізації ситуації.

Міжнародна координація та майбутні зустрічі

Французький лідер нагадав, що в понеділок, 8 грудня, запланована зустріч у Лондоні за участю Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Франція розглядає участь європейських держав як ключовий фактор у досягненні справедливого і стійкого рішення, спрямованого на припинення військових дій і відновлення миру в Україні.

Засудження атак і підтримка України

Макрон також засудив нічні удари Російської Федерації по українських містах і висловив солідарність із громадянами України, підтверджуючи прихильність Франції міжнародним зусиллям із захисту безпеки та стабільності в регіоні.

Нагадуємо, що в понеділок, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Лондона для зустрічі з європейськими лідерами - прем'єр-міністром Великої Британії Кіра Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб обговорити ключові питання міжнародної координації та підтримки України.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що єдність Європи та США є критично важливою для встановлення миру між Україною і Росією, зазначивши, що між союзниками немає недовіри та необхідно продовжувати спільну роботу.

