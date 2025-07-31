Макрон поскаржився на тарифну угоду ЄС зі США: вимагатиме винятків

Президент Франції Еммануель Макрон вперше відреагував на тарифну угоду між США та Євросоюзом. Проте він не до кінця задоволений результатом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона, якого цитує Le Monde.
"Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Нас недостатньо бояться", - сказав президент Франції на міністерському засіданні, присвяченому торгівельній угоді між ЄС та США.
Макрон заявив, що Франція завжди займала "тверду і вимогливу позицію", тому продовжить дотримуватися цього під час подальших переговорів. На його думку, ЄС може отримати нові винятки під час формалізації угоди.
Французький президент закликав працювати над "відновленням балансу в торгівлі, особливо в сфері послуг".
За словами учасників засідання, Макрон погодився, що переговори між ЄС та США були проведені в складних умовах, а перевага укладеної угоди у тому, що вона запропонувала короткострокову видимість і передбачуваність.
Він також позитивно відгукнувся про те, що ЄС не допустив жодних поступок в аграрному секторі та не поставив під сумнів стандарти охорони здоров'я і захисту навколишнього середовища.
Нагадаємо, що цього тижня після напружених переговорів ЄС та США уклали довгоочікувану угоду про митні тарифи.
Це сталося 27 липня, коли американський президент Дональд Трамп після переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що США та ЄС досягли рамкової угоди щодо торговельної угоди.
Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт із 27 країн Європейського Союзу.
Фон дер Ляєн визнала, що переговори з Трампом були важкими. За її словами, угода "принесе стабільність та передбачуваність".
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