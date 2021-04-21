Когда Макрон посетит Украину: посол назвал сроки

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в начале лета. Он уже подтвердил свое желание посетить страну.
Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил в интервью "Укринформу".
Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.
"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Сейчас речь идет опять же о первом полугодии или же о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем", - отметил он.
Напомним, Макрон пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.
Отметим, что Россия продолжает стягивать военных и технику к границам Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, совершил рабочий визит в Париж. Там у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.