Когда Макрон посетит Украину: посол назвал сроки

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в начале лета. Он уже подтвердил свое желание посетить страну.

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил в интервью "Укринформу" .

Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Сейчас речь идет опять же о первом полугодии или же о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем", - отметил он.