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Когда Макрон посетит Украину: посол назвал сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в начале лета. Он уже подтвердил свое желание посетить страну.

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил в интервью "Укринформу".

Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Сейчас речь идет опять же о первом полугодии или же о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем", - отметил он.

Напомним, Макрон пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.

Отметим, что Россия продолжает стягивать военных и технику к границам Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, совершил рабочий визит в Париж. Там у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Новости Украины Эммануэль МакронУкраина
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