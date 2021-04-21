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Коли Макрон відвідає Україну: посол назвав терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну на початку літа. Він уже підтвердив своє бажання відвідати країну.

Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив в інтерв’ю "Укрінформу".

Він також зазначив, що нещодавній візит президента Зеленського до Парижа слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції і України, який відбувся за планом.

"Президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо", - зазначив він.

Нагадаємо, Макрон пообіцяв не допустити нових військових операцій на території України.

Зазначимо, що Росія продовжує стягувати військових та техніку до кордонів України.

Кроме того, Володимир Зеленський в п’ятницю, 16 квітня, здійснив робочий візит у Париж. Там у нього відбулися переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Новини України Еммануель МакронУкраїна
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