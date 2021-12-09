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Макрон посетит Украину. В Париже определяют дату визита, - посол

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 17:11
Макрон посетит Украину. В Париже определяют дату визита, - посол Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину. Французская сторона определяется с датой визита.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Неделя".

Дипломат отметил, что визит президента Франции в Украину готовится больше года. Однако из-за карантина подготовка была приостановлена и сейчас ее возобновили.

"Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", - сказал Омельченко.

Он отметил, что на днях Макрон едет с визитом в страны Персидского залива, а следующая поездка французского лидера запланирована в Украину.

"Когда это будет - в декабре или начале следующего года - еще не знаем. Но эта тема ежедневно обсуждается в Елисейском дворце", - добавил дипломат.

Напомним, визит Макрона в Украину планировался в начале лета, но из-за коронавирусных ограничений он был перенесен на неопределенный срок.

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Франция Украина Эммануэль Макрон
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