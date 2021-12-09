Макрон відвідає Україну. У Парижі визначають дату візиту, - посол
Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну. Французька сторона визначається з датою візиту.
Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тиждень".
Дипломат зазначив, що візит президента Франції в Україну готується більше року. Однак через карантин підготовка була припинена і зараз її відновили.
"Посольство знаходиться в постійному діалозі з Єлисейським палацом і МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають", - сказав Омельченко.
Він зазначив, що днями Макрон їде з візитом до країн Перської затоки, а наступна поїздка французького лідера запланована в Україну.
"Коли це буде - у грудні чи на початку наступного року - ще не знаємо. Але ця тема щодня обговорюється в Єлисейському палаці", - додав дипломат.
Нагадавши, візит Макрона в Україну планувався на початку літа, але через коронавірусні обмеження він був перенесений на невизначений термін.