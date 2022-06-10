Макрон может посетить Киев в конце июня: с чем это связано

Президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Украину в конце июня, когда Европейский Союз примет решение относительно заявки Киева на вступление в союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы ждем, пока комиссия даст свое заключение. Решение может заключаться в том, чтобы предоставить Украине статус кандидата. По этим параметрам мы будем определять время визит", - сообщил источник CNN.
У Макрона отметили, что он хочет посетить Украину наиболее полезным для страны способом.
С начала российского вторжения, Макрон еще не посещал Киев.
Недавно украинские лидеры раскритиковали Макрона за высказывания, в которых он сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы продолжить дипломатию.
Напомним, на следующей неделе Макрон планирует визит в Румынию и Молдову. Некоторые французские СМИ предположили, что в рамках этого визита он может посетить Киев.
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