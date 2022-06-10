Макрон может посетить Киев в конце июня: с чем это связано

"Мы ждем, пока комиссия даст свое заключение. Решение может заключаться в том, чтобы предоставить Украине статус кандидата. По этим параметрам мы будем определять время визит", - сообщил источник CNN.

У Макрона отметили, что он хочет посетить Украину наиболее полезным для страны способом.

С начала российского вторжения, Макрон еще не посещал Киев.

Недавно украинские лидеры раскритиковали Макрона за высказывания, в которых он сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы продолжить дипломатию.