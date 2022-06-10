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Макрон планирует визит в Румынию и Молдову: заедет ли в Украину

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Украина, Пятница 10 июня 2022 18:14
Макрон планирует визит в Румынию и Молдову: заедет ли в Украину Фото: Эмануэль Макрон (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Франции Эмануэль Макрон на следующей неделе посетит Румынию и Молдову. Там планирует встретиться с французскими военными. Есть вероятность, что он приедет в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bfmtv.

Эммануэль Макрон на следующей неделе поедет в Румынию, где он посетит 500 французских солдат, которые там дислоцируются. А также посетит Молдову.

Как сообщают французские СМИ, вероятно Макрон приедет и в Киев, где встретится с президентом Зеленским.

Во Франции рассматривают поставки еще шести гаубиц Caesar на нужды ВСУ. Если Макрон посетит Киев, это будет его первый визит с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленским обсудил с президентом Франции Эмануэлем Макроном работу над гарантиями безопасности и шаги по вступлению страны в Европейский Союз.

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